ليبيا .. تحذير أممي من خطر تفشي الأمراض التي تؤدي إلى “أزمة ثانية مدمرة” في درنة

وأدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين الماضي 11 أيلول/سبتمبر، إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافًا.