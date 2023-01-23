جريمةٌ تهزّ الكويت.. مُواطن يغتصب فلبينية ويُحرق جثتها

هزت الكويتَ جريمةٌ وحشية ذهبت ضحيتها وافدة فلبينية تعرضت للاغتصاب والقتل ثم الحرق على يد مواطن كويتي، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تم العثور على جثة محترقة لامرأة مجهولة على طريق السالمي بالكويت، يوم السبت الماضي، وقد تعرضت أيضًا لتهشّم في الجمجمة.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية "فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي"؛ مؤكدة "التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة".
وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من رفع بصمات الضحية، وتَبين أنها فلبينية الجنسية وعليها قضية تَغَيب.
ونقلت "الراي" عن مصدر أمني، أن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات، وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجني عليها كانت حاملًا، ويتم حاليًا مطابقة العينات مع المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "حدَثٌ"، وقد اغتصب العاملة الفلبينية وقتلها ثم قام بحرق جثتها.
وما زالت التحقيقات جارية لكشف دوافع الجريمة المروعة.