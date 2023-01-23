جريمةٌ تهزّ الكويت.. مُواطن يغتصب فلبينية ويُحرق جثتها

ونقلت "الراي" عن مصدر أمني، أن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات، وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجني عليها كانت حاملًا، ويتم حاليًا مطابقة العينات مع المتهم.