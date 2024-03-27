دراسة حديثة: البشر ينشرون الفيروسات بين الحيوانات أكثر مما يأخذونها

وضمن هذه الحالات، كان 64 بالمئة منها عبارة عن حالات انتقال من الإنسان إلى الحيوان، والمعروفة باسم أمراض الأنثروبونوسيس، و36 بالمئة عبارة عن حالات انتقال من الحيوان إلى الإنسان، وتسمى الأمراض الحيوانية المنشأ.