فيديو الوفاء.. شاهد ما فعله قرد في جنازة رجل اعتاد إطعامه

ورغم كل المحاولات لإبعاده، فقد ظل القرد متمسكًا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد على إطعامه، بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.