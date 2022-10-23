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فيديو الوفاء.. شاهد ما فعله قرد في جنازة رجل اعتاد إطعامه
أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك قرد من نوع "اللانغور" في سريلانكا، بعد ما أظهر حركات مؤثرة في الوداع الأخير لصاحبه.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، ظهر القرد وهو يقبّل صاحبه ضمن طقوس الدفن، كما جلس بجوار قدمي صاحبه.
وذكر موقع "إنديان إكسبريس" نقلًا عن "بي بي سي"، أن الفيديو صُوِّر في سريلانكا، وظهرت خلاله محاولات من قريب المتوفى لإبعاد القرد أكثر من مرة عن صاحبه.
ورغم كل المحاولات لإبعاده، فقد ظل القرد متمسكًا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد على إطعامه، بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.
وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو، مشيدين بوفاء الحيوان الكبير تجاه صاحبه.