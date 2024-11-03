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تضغط لاختيار ترامب فيختار هاريس.. شاهد كيف يغيّر جهاز تصويتٍ اسم المرشح المختار
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عطلًا في أحد أجهزة التصويت في الانتخابات الأمريكية داخل ولاية كنتاكي.
يُظهر الفيديو امرأة غير قادرة على التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.
وفي كل مرة تنقر السيدة على الشاشة لاختيار ترامب يختار الجهاز منافسته كامالا هاريس من تلقاء نفسه، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال المدعي العام راسل كولمان: إن إدارة التحقيقات الجنائية في الولاية حققت بعد تلقي الشكوى وأوصت بتبديل الآلة.
وأكد أن انتخابات كنتاكي آمنة، وقال إن مكتبه سيستجيب بسرعة للتحقيق في أي حوادث تم الإبلاغ عنها في الولاية.
وأضاف "براون" أن الناخبة التي صوّرت الفيديو تَمَكنت من الإدلاء بصوتها بالاختيارات الصحيحة فيما بعد.