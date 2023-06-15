ريال مدريد يتصدر و"النصر" حاضر.. قائمة أعلى متابعات لأندية العالم بمنصات التواصل

ويتقدم ريال مدريد على منافسه برشلونة بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين على تويتر وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك، وفي المركز الثاني برشلونة بعدد متابعين وصل إلى 342 مليون متابع موزعين على المنصات ذاتها؛ فيما حل نادي النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ32.2 مليون متابع.