صور مؤلمة: غزة خلال عام.. دمار وركام وأنقاض ودماء

مر عام على العدوان الإسرائيلي، الذي خلق مأساة لا مثيل لها في غزة، فقد راح ضحيته نحو 42 ألف شهيد من أبناء غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المصابين، وتشريد نحو 2.3 مليون، ونزوحهم من مكان إلى آخر في مشاهد مفجعة.