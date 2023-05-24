في مشهد غير مسبوق.. لماذا انحنى "كيم جونغ أون" لهذا الرجل؟

ونشرت صحيفة "رودونغ سن مون" في كوريا الشمالية، صورة كيم راكعًا أمام قبر مسؤول عسكري في بلاده، وهو أمر غير مسبوق، يظهر فيه "القائد الأعلى منحنيًا لأي شخص أو أي شيء"؛ وهو ما يعكس أهمية الشخص الراحل.