في مشهد غير مسبوق.. لماذا انحنى "كيم جونغ أون" لهذا الرجل؟

في مشهد لم تعهده كوريا الشمالية من قبل، ظهر الزعيم كيم جونغ أون "راكعًا"، أمام أحد الأشخاص.
ونشرت صحيفة "رودونغ سن مون" في كوريا الشمالية، صورة كيم راكعًا أمام قبر مسؤول عسكري في بلاده، وهو أمر غير مسبوق، يظهر فيه "القائد الأعلى منحنيًا لأي شخص أو أي شيء"؛ وهو ما يعكس أهمية الشخص الراحل.
والمسؤول العسكري الراحل هو هيون تشول هاي، وقد أقامت كوريا الشمالية حفلًا ضخمًا لتخليد ذكراه، قبل أيام، بعد عام من رحيله في 2022.
ووفقًا لموقع "نورث كوريا نيوز"، فقد كرّس "هاي" حياته المهنية بأكملها للعمل كحارس لعائلة كيم جونغ أون، ويبدو أنه لعب دورًا رئيسيًّا في الإشراف على صعود كيم إلى السلطة.
لكن ولاء "هيون" للزعيم الحالي ليس على الأرجح السببَ الوحيد لتلقيه الكثير من الثناء؛ وفق "سكاي نيوز عربية"؛ حيث يحرص كيم على تكريم الرفاق المسنين والمتوفين، ويعتبرها ركيزة أساسية لاستراتيجيته الدعائية.
ولد "هيون" في عام 1934، وانضم إلى فصيلة الحراسة الشخصية لكيم إيل سونغ عندما كان مراهقًا، بينما كانت الحرب الكورية لا تزال مستعرة.. خلال هذه الفترة الْتقى مع ابن إيل سونغ، كيم جونغ أون، وأصبح الاثنان صديقين.
وعلى مدى العقود التالية، ارتقى "هيون" بثبات إلى مراتب السلطة. وبحلول وقت وفاة كيم إيل سونغ في عام 1994؛ كان قد أصبح عضوًا في اللجنة المركزية؛ مما يشير إلى ترقيته إلى النخبة العليا، وتقلد منصب كولونيل جنرال.