ناسا.. أسرع طائرة في العالم جاهزة للإقلاع في منتصف 2024

وأشارت ناسا إلى أن طائرتها "X-59" دخلت في المراحل النهائية للطلاء في مركز لوكهيد مارتن في كاليفورنيا؛ حيث سيكون لون الطائرة الرئيسي أبيض، بالإضافة إلى اللون الأزرق الذي سيُستخدم في الجزء السفلي منها، ويتداخل اللون الأحمر على الأجنحة لحمايتها من الرطوبة والتآكل.