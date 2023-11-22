ناسا.. أسرع طائرة في العالم جاهزة للإقلاع في منتصف 2024

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة والفضاء الأمريكية "ناسا" أن أسرع طائرة في العالم ستنطلق قريبًا في أول رحلة لها من نيويورك إلى لندن، والتي ستستغرق ساعة ونصفًا فقط.
وأشارت ناسا إلى أن طائرتها "X-59" دخلت في المراحل النهائية للطلاء في مركز لوكهيد مارتن في كاليفورنيا؛ حيث سيكون لون الطائرة الرئيسي أبيض، بالإضافة إلى اللون الأزرق الذي سيُستخدم في الجزء السفلي منها، ويتداخل اللون الأحمر على الأجنحة لحمايتها من الرطوبة والتآكل.
وتهدف طائرة الركاب فائقة الصوت إلى الطيران بسرعة تتجاوز سرعة الصوت، وتقريبًا ضعف سرعة طائرة كونكورد، كما يسعى المهندسون أيضًا إلى تقليل الضجيج الناتج عن الانفجار الصوتي ليكون صوتها هادئًا، وتقليل الإزعاج للأشخاص على الأرض.
وحددت ناسا 50 مسارًا معروفًا يربط المدن يمكن فيه استخدام هذا النوع من الطائرات في الوقت الحالي.
ومن المخطط أن تتم الرحلة من نيويورك إلى لندن في منتصف عام 2024، وستستغرق ساعة ونصفًا بدلًا من الوقت الحالي الذي يستغرق ما يقرب من 7 ساعات ونصف.