حول العالم في صورة: في إيطاليا.. امرأة تبحث عن طريق الوصول وسط الأوحال

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" تحاول هذه السيدة العبور إلى الجانب الآخر؛ بحثًا عن الأمان، متخطية أثناء ذلك الأوحال التي غطت أحد الطرق في مدينة سينيجاليا في إقليم ماركي الإيطالي بعد موجة من الفيضانات.
وكانت الفيضانات والسيول المفاجئة قد اجتاحت الإقليم الإيطالي بعد هبوب عاصفة عاتية، متسببة في مقتل نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين.
وعكف عمال الإغاثة، بما في ذلك 180 من رجال الإطفاء ومساعدي قوات الدفاع المدني، على نقل المتضررين إلى أماكن آمنة في تلك المناطق المنكوبة.
كما حثت السلطات سكان المناطق على طول نهر ميسا الواقع في إقليم ماركي، على مغادرة منازلهم أو اللجوء إلى الطوابق المرتفعة.