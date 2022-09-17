حول العالم في صورة: في إيطاليا.. امرأة تبحث عن طريق الوصول وسط الأوحال

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" تحاول هذه السيدة العبور إلى الجانب الآخر؛ بحثًا عن الأمان، متخطية أثناء ذلك الأوحال التي غطت أحد الطرق في مدينة سينيجاليا في إقليم ماركي الإيطالي بعد موجة من الفيضانات.