البنك الدولي يوقف إعلاناته على "X" بسبب دعمها للعنصرية

ووفقًا لتقارير أمريكية: هناك عدد كبير من الحسابات الموثّقة على المنصة تنشط في الترويج للعنصرية وتحظى بمتابعة كبيرة، ممارسة بشكل دوري للعنصرية ضد الأشخاص ذوي البشرة غير البيضاء أو المؤيدين للنازية.