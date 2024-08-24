البنك الدولي يوقف إعلاناته على "X" بسبب دعمها للعنصرية

أعلن البنك الدولي أنه سيعلّق جميع إعلاناته على منصة "X" "المعروفة سابقًا باسم تويتر"؛ نظرًا لدعم المنصة للعنصرية.
وأوضح البنك أنّه قد خفض بالفعل إنفاقه على التسويق المدفوع على منصة "X"، ويركز حاليًّا على تنفيذ بروتوكولات السلامة الأكثر فاعلية.
وتمّ رصد حساب موثق على المنصة يتابعه أكثر من 115 ألف شخص، نشر صورة عنصرية مع منشور يشيد بالاستعمار الأوروبي لأفريقيا.
ووفقًا لتقارير أمريكية: هناك عدد كبير من الحسابات الموثّقة على المنصة تنشط في الترويج للعنصرية وتحظى بمتابعة كبيرة، ممارسة بشكل دوري للعنصرية ضد الأشخاص ذوي البشرة غير البيضاء أو المؤيدين للنازية.