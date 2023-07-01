فيديو حادث مروّع.. لحظة اشتعال النيران في حافلة بالهند ومصرع 26 من ركابها

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النيران اشتعلت بالحافلة التي كانت متجهة من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا، على طريق سمرداهي ماهمارج السريع، عند نحو الساعة الثانية من صباح السبت.