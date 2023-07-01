فيديو حادث مروّع.. لحظة اشتعال النيران في حافلة بالهند ومصرع 26 من ركابها

لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم، في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم السبت، بعدما اشتعلت النيران في حافلة كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النيران اشتعلت بالحافلة التي كانت متجهة من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا، على طريق سمرداهي ماهمارج السريع، عند نحو الساعة الثانية من صباح السبت.
وحسب صحيفة "إنديا توداي"، فقد خرج سائق الحافلة سالماً من الحادث المروّع، بينما أمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.
وبثّت وسائل إعلام هندية لقطات كشفت اشتعال النيران بكثافة في الحافلة التي سقطت على أحد جوانبها بعدما فقدت إطاراتها بالكامل، حتى انتهت الحافلة إلى كومة من المعدن.
وقال نائب مدير الشرطة المحلية في بولدانا، بابوراو ماهاموني، إنه "تم انتشال 25 جثة من الحافلة من مجموع 32 شخصاً كانوا يسافرون في الحافلة. هناك 6 - 8 أشخاص مصابين، يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".
وأُفيد في وقت لاحق بوفاة أحد المصابين متأثراً بحروقه، حسب موقع "روسيا اليوم".