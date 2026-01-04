بعد رفع القيود.. شركات الطيران الأمريكية تكثّف رحلاتها في شرق الكاريبي

زادت شركات الطيران الأمريكية، اليوم، عشرات الرحلات الإضافية لإعادة نقل المسافرين العالقين في أنحاء شرق البحر الكاريبي، عقب رفع القيود التي فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) على المجال الجوي في المنطقة.
وكانت الإدارة قد أغلقت المجال الجوي أمام الرحلات التجارية بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا قبل يوم واحد، ما أجبر شركات الطيران على إلغاء مئات الرحلات، وتسبب في تعطيل سفر عشرات الآلاف من الركاب في ذروة موسم العطلات.
وأظهرت بيانات موقع "فلايت أوير" أن عدد الرحلات الملغاة في سان خوان، عاصمة بورتوريكو، تراجع إلى نحو 20 رحلة فقط يوم الأحد، مقارنة بنحو 400 رحلة في اليوم السابق.