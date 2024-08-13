أفريقيا تعلن "جدري القردة" كـ"حالة طوارئ صحية عامة"

أعلنت أعلى هيئة للصحة العامة في أفريقيا حالة طوارئ صحية عامة للأمن القاري بسبب تفشي mpox "جدري القردة" الذي انتشر من جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى الدول المجاورة.
وبحسب وكالة "رويترز": قال "جان كاسيا" رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت: "أعلن بقلب آسف ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعبنا ومواطنينا الأفارقة؛ نعلن "mpox" كحالة طوارئ صحية عامة للأمن القاري".
وأشارت الوكالة إلى أن سلالة "mpox" المعروفة باسم "Clade Ib subclade" هي الأكثر فتكًا والأكثر قابلية للانتقال مقارنة بالأشكال السابقة، وتنتشر من شخص لآخر.
وتسبّب سلالة "Clade Ib" الطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم، على عكس السلالات الأخرى التي كانت تقتصر على الفم والوجه والأعضاء التناسلية.
وقال الباحثون: إن معدل الوفيات من السلالة يمكن أن يصل إلى 10٪ بين الأطفال.