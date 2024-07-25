"للاحتجاج على الزيارة".. شاهد إطلاق ديدان وصراصير في مقر إقامة نتانياهو بواشنطن

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء والطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة في بيان إن الوكالة لديها مفتشون وعناصر إطفاء متمركزون في الفندق الذي يقيم فيه نتانياهو "بناءً على طلب من جهاز الخدمة السرية"، وأنه بعد انطلاق الإنذار، قرر مسؤولو الإطفاء "عدم وجود حالة طوارئ وحريق وتم إلغاء أي استجابة من جانب إدارة الإطفاء".