"لا أمان لصورة أي امرأة على الإنترنت".. صور العري المزيفة في ازديادٍ ومخاوفُ من تهديدات الذكاء الاصطناعي

وأوردت صحف إسبانية وبريطانية، آنذاك، أن الشرطة فتحت تحقيقًا بعد إبلاغ أمهات بتداول صور، تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لأكثر من 20 فتاة في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف شخص، في مقاطعة بداخوث.