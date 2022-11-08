فيديو مُشين.. لحظة اعتداء امرأة على طاقم طيران الإمارات في مطار مكسيكي
كشف فيديو مُشين عن لحظة اعتداء امرأة على طاقم العمل الأرضي لشركة "طيران الإمارات" في مطار مكسيكو سيتي الدولي بالمكسيك.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد قام رجال الأمن بمطار مكسيكو سيتي الدولي، بالقبض على امرأة يوم الثلاثاء الماضي وهي في حالة هياج شديد، بعد أن فقدت رحلةَ الطيران الخاصة بها.
ويُظهر الفيديو المرأةَ وهي تعتدي على موظفة تسجيل الدخول التابعة لشركة "طيران الإمارات" بالمطار، وبعدها راحت المرأة تصرخ وتفتح حقائبها وتلقي أمتعتها على الموظفين الذين فروا من أمامها، ثم أمسكت بأجهزة الكمبيوتر وبدأت تلقي بها على طاولة التسجيل؛ بينما كان رجال الأمن يحاولون تهدئتها دون جدوى، حتى تم القبض عليها في النهاية.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن متحدث باسم "طيران الإمارات": "أن المرأة لم تلحق برحلة الطيران لأنها وصلت متأخرة جدًّا، كما أن جواز سفرها منتهي الصلاحية.. وما إن أخبرتها الموظفة بذلك حتى أصيبت بحالة هياج، وقامت باعتداء مسيء جسديًّا على طاقم العمل الأرضي؛ لذلك كان من الضروري لأمن المطار والشرطة التدخل".
وفي تعليقهم على الفيديو، أكد بعض المشاهدين أن "من الضروري أن نعاقب أصحاب مثل هذه التصرفات، والرسالة واضحة أن كل من يعتدي على الآخرين يجب أن تتم محاسبته"، وقال أحد المعلقين: "أوافق تمامًا.. إنها اعتداءات وتضر بممتلكات الآخرين وتستحق العقاب"، وقال آخر: "غير مقبول على الإطلاق".
في غضون ذلك، أبدى آخرون تعاطفهم مع المرأة، وكتب أحد الأشخاص على تويتر: "إنها بالتأكيد يائسة، هي بحاجة للمساعدة بعدما فقدت رحلتها".