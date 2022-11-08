فيديو مُشين.. لحظة اعتداء امرأة على طاقم طيران الإمارات في مطار مكسيكي

ويُظهر الفيديو المرأةَ وهي تعتدي على موظفة تسجيل الدخول التابعة لشركة "طيران الإمارات" بالمطار، وبعدها راحت المرأة تصرخ وتفتح حقائبها وتلقي أمتعتها على الموظفين الذين فروا من أمامها، ثم أمسكت بأجهزة الكمبيوتر وبدأت تلقي بها على طاولة التسجيل؛ بينما كان رجال الأمن يحاولون تهدئتها دون جدوى، حتى تم القبض عليها في النهاية.