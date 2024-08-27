لليوم الثالث وتحقيقات فيما يحدث.. هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت عن مطار سياتل الأمريكي

ورغم ذلك واجَه العديد من المسافرين صفوفًا أطول من المعتاد للتفتيش الأمني، وفترات انتظار طويلة عند استلام الأمتعة وفحصها، كما كان من الصعب على البعض تحديد البوابة المخصصة لهم.