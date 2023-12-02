فيديو "قبلة الموت" ينتهي بمفاجأة.. شاهد ما حدث بين الثعبان الضخم وحيوان البوسوم

ونقل موقع "نيوز. كوم" الأسترالي، عن دانيال بوسترا، صائد الثعابين في مدينة صن شاين كوست، أن الثعابين الكبيرة فقط، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار، هي التي تهاجم حيوانات البوسوم لأنها تتطلب قوة أكبر للقتل، أما الثعابين الأصغر حجمًا فتعتمد على صيد الخفافيش والسحالي.