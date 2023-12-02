فيديو "قبلة الموت" ينتهي بمفاجأة.. شاهد ما حدث بين الثعبان الضخم وحيوان البوسوم

كشف فيديو مروع عن لحظة قيام ثعبان ضخم بقتل حيوان بوسوم في أستراليا، حيث ظهر الثعبان متدليًا من العوارض الخشبية للسقف، وهو يمسك برقبة الضحية، قبل أن تحدث مفاجأة في النهاية.
وتحت عنوان "قبلة الموت"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة المروعة حدثت في منزل بمدينة جولد كوست على ساحل المحيط الهادي جنوبي ولاية كوينزلاند الأسترالية.
ويُظهر الفيديو ثعبانًا ضخمًا يتدلى من السقف ويكاد يصل إلى الأرض، وهو ممسك بحيوان بوسوم ميت، بقبضة شديدة من فكين بهما 100 ناب، تشبه "قبلة الموت".
ويحاول الثعبان جاهدًا الالتفاف على جسد البوسوم الثقيل من أجل سحبه، لكن في النهاية فقد الثعبان قوته وتوازنه، وقرر التخلي على الحيوان الميت.
ونقل موقع "نيوز. كوم" الأسترالي، عن دانيال بوسترا، صائد الثعابين في مدينة صن شاين كوست، أن الثعابين الكبيرة فقط، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار، هي التي تهاجم حيوانات البوسوم لأنها تتطلب قوة أكبر للقتل، أما الثعابين الأصغر حجمًا فتعتمد على صيد الخفافيش والسحالي.
ويعتقد "بوسترا"، أن البوسوم كان على الأرجح نائمًا على أحد العوارض الخشبية عندما شم الثعبان رائحته وأصطاده.
ويضيف "بوسترا": كان الثعبان ممسكًا بالعوارض الخشبية بطرف ذيله فقط، لذلك فقد توازنه ولم يكن لدى الثعبان في النهاية سوى القليل من القوة لسحب الضحية، ولذلك اختار التخلي عنه، رغم أن البوسوم يكفي لإشباع الثعبان لمدة شهر.