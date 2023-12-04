حول العالم في صورة: وقفوا يمدون أيديهم.. مشهد مأساوي لفلسطينيين يبحثون عن الطعام في غزة

وقال المكتب في بيان صحفي له: "إن حدوث مجاعة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والأساسية يؤكد أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة يرسمون لمخطط خبيث، يهدف إلى إفراغ قطاع غزة وتهجير أهله وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني، يومًا بعد يوم تتفاقم الحالة الإنسانية وتتردى بشكل غير مسبوق، ويزداد الوضع الميداني سوءًا".