الصين تطلق القمر "تيانهوي-7" لرسم الخرائط الجغرافية بدقة عالية

أطلقت الصين، اليوم، قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال الاستشعار عن بُعد.
وحمل الصاروخ "لونغ مارش-4 بي" القمر الاصطناعي "تيانهوي-7" إلى مداره المحدد بنجاح، ليؤدي مهامًا متعددة تشمل رسم الخرائط الجغرافية، ومسوحات موارد الأراضي، ودعم الأبحاث العلمية في مجالات التغيرات البيئية والجغرافية.
وأوضحت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، المطوّرة للقمر، أن "تيانهوي-7" مزود بكاميرات ثلاثية الأبعاد قادرة على إنتاج خرائط طبوغرافية عالية الدقة، إلى جانب مستشعرات بصرية متقدمة لجمع بيانات دقيقة عن سطح الأرض.
وتُعد هذه المهمة رقم 622 في سلسلة إطلاقات الصواريخ من طراز "لونغ مارش"، ما يعكس التقدم المستمر للصين في قطاع الفضاء المدني والتقني.