الصين تطلق القمر "تيانهوي-7" لرسم الخرائط الجغرافية بدقة عالية

أطلقت الصين، اليوم، قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال الاستشعار عن بُعد.