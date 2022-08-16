حول العالم في صورة: "إذا رأيتِني فابكي".. "حجر الجوع" ينذر بمجاعة في أوروبا

وقال المرصد في بيان له إن نحو 60% من القارة الأوروبية تعاني الجفاف في الوقت الراهن. فيما قال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، إن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام في مستويات الجفاف والطقس الحار في أوروبا.