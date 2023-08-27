مخاوف مُبالَغ فيها.. دراسة: الذكاء الاصطناعي لن يكون سببًا في القضاء على الوظائف

يُذكر أنه في صيف 2023 خصص مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث مسألة الذكاء الاصطناعي، وشهدت مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ حيث أكد في كلمته للمجتمعين أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة؛ مضيفًا أن هذه التقنية قادرة على تسريع التنمية العالمية بما في ذلك مراقبة أزمة المناخ وتحقيق طفرات في مجال الأبحاث الطبية.