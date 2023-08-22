بعد إصابة حالتين بمتحور كورونا الجديد .. الصحة المصرية للمواطنين : ارتدوا الكمامات

وقال إن المتحور الجديد يتميز بسرعة الانتشار ولا يصيب سوى الجهاز التنفسي العلوي فيما تشمل أعراضه ارتفاعًا في درجة الحرارة وآلامًا في الجسم والزور، وضعفًا وتكسيرًا وكحة مستمرة، وشعورًا بالألم عند البلع أو الحديث، إضافة إلى سيلان بالأنف والصداع.