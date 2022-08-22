لأول مرة منذ الجائحة.. ملايين الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة بالفلبين

والفلبين واحدة من بين آخر الدول في العالم التي استأنفت الدروس بدوام كامل وحضوريًّا، بعد الإغلاق الطويل للصفوف الذي أثار الخشية من تفاقم وضع قطاع التعليم في البلاد الذي يشهد أزمة أصلًا.