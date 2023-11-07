بعد جدل في لندن واجتماع وزاري بروما.. لماذا منحت إيطاليا الجنسية لرضيعة بريطانية؟

ووافقت المحكمة العليا في إنجلترا على ذلك، وقضت، الشهر الماضي، بأنَّ مِن "مصلحة" الرضيعة فصلها عن أجهزة دعم الحياة، ورفضت، الأسبوع الماضي، طلبًا من والديْها للسماح لهما بنقلها إلى مستشفى للأطفال يديره الفاتيكان في روما.