بطريقة شديدة القسوة.. الشرطة الأمريكية تسحب رجلاً مقعدًا من سيارته وتُرعب ذويه

وكان عناصر الشرطة يعتقدون أن الرجل المعقد هو الشخص المطلوب، لكنه لم يكن كذلك، وأدخل هذا التصرف أسرة الرجل في حالة من الرعب من جراء تعاملهم الفظ مع شخص يحتاج إلى عناية خاصة بسبب حالته، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".