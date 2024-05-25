سقطت في أحد الحقول قرب قاعدة عسكرية.. تحطُّم طائرة بريطانية نادرة

قضى طيار في القوات الجوية الملكية البريطانية في تحطُّم طائرة من طراز سبيتفاير تابعة للأسطول التذكاري في شرق إنجلترا أمس السبت، وفق ما أعلن مسؤولون.
وبحسب موقع العربية، كانت الطائرة المقاتلة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية تحلق قرب قاعدة كونينغسبي التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير عندما سقطت في أحد الحقول بعد الساعة الأولى بعد الظهر (12.00 بتوقيت غرينتش).
وهرعت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، وتم إعلان مصرع الطيار الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "ببالغ الحزن نؤكد وفاة طيار من سلاح الجو الملكي البريطاني في حادث مأساوي قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي اليوم".
وأوضحت الشرطة المحلية أن الطائرة كانت براكب واحد، ولم يشمل الحادث أي شخص آخر. ومن المقرر فتح تحقيق.
من جهته، قدم رئيس الوزراء ريشي سوناك في منشور على منصة إكس تعازيه لعائلة الطيار وأحبائه بعد "الحادث المأساوي".
وقال زعيم المعارضة كير ستارمر إنه "شعر بحزن عميق" بسبب هذا النبأ.