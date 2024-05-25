سقطت في أحد الحقول قرب قاعدة عسكرية.. تحطُّم طائرة بريطانية نادرة

وبحسب موقع العربية، كانت الطائرة المقاتلة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية تحلق قرب قاعدة كونينغسبي التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير عندما سقطت في أحد الحقول بعد الساعة الأولى بعد الظهر (12.00 بتوقيت غرينتش).