حول العالم في صورة: "تركته معلقاً في الهواء".. هذا ما فعلته الفيضانات في سكك حديدية هندية

واجتاحت الفيضانات العارمة مباني، ومعابد، وطرق، وجسور، كما انهار معبد هندوسي، وخلف عدداً من القتلى، كما تضررت بشدة البنية التحتية، وشبكات الكهرباء، والاتصالات.