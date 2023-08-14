حول العالم في صورة: "تركته معلقاً في الهواء".. هذا ما فعلته الفيضانات في سكك حديدية هندية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، يظهر جزء من خط سكك حديد شيملا كالكا التراثي وقد جرفته الأمطار الغزيرة، وتركته معلقاً في الهواء؛ إثر انزلاق التربة تحته في ولاية هيماشال براديش في الهند.
وتعاني الولاية الهندية من أمطار غزيرة تسببت في فيضانات، مما أدى إلى انزلاق التربة، وحدوث انهيارات أرضية نجم عنها خسائر كبيرة.
وتسببت الفيضانات حتى الوقت الراهن في مصرع ما يناهز عن ٤٩ شخصاً، إضافة إلى العشرات في عداد المفقودين.
واجتاحت الفيضانات العارمة مباني، ومعابد، وطرق، وجسور، كما انهار معبد هندوسي، وخلف عدداً من القتلى، كما تضررت بشدة البنية التحتية، وشبكات الكهرباء، والاتصالات.