كما حدث مع الطالبة المصرية.. شاهد جريمة بشعة التقطتها كاميرا سيارة في روسيا

على طريقة قتل طالبة جامعة المنصورة في مصر، وثقت كاميرا مراقبة في سيارة عابرة جريمة قتل بشعة في مدينية نوفوسيبيرسك بروسيا، والتي راحت ضحيتها شابة في ربيعها السادس عشر، على يد صديقها البالغ من العمر 27 عامًا.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، دفعت الغيرة الجاني وهو مواطن طاجيكستاني يدعى رومان خامراييف، الذي كان على علاقة عاطفية مع الفتاة أناستاسيا راكوفان إلى ارتكاب جريمة القتل في مكان عام بواسطة سكين.
ووفق شهادات أصدقاء الضحية فإن "روما" اعتاد ضرب "ناستيا"، والتي لم تستطع تركه؛ بسبب التهديدات المستمرة.
وقد اعتقلت الشرطة القاتل وسلّمته للمحققين؛ لمعرفة حيثيات الجريمة، وفتحت قضية جنائية وفقا المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية.
وحسب "روسيا اليوم"، تذكرنا هذه الجريمة بحادثة مماثلة وقعت قبل أسابيع في مصر، حين عمد طالب إلى قتل زميلته أمام الجامعة وعلى مرأى من الجميع.