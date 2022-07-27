كما حدث مع الطالبة المصرية.. شاهد جريمة بشعة التقطتها كاميرا سيارة في روسيا

على طريقة قتل طالبة جامعة المنصورة في مصر، وثقت كاميرا مراقبة في سيارة عابرة جريمة قتل بشعة في مدينية نوفوسيبيرسك بروسيا، والتي راحت ضحيتها شابة في ربيعها السادس عشر، على يد صديقها البالغ من العمر 27 عامًا.