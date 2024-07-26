فرنسا.. تضرر 800 ألف شخص جراء إلغاء رحلات القطارات

وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هجمات تخريبية، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.