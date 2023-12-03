الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً طعن 4 أشخاص حتى الموت بمنطقة كوينز بنيويورك

وقالت إن شخصًا خامسًا تعرّض للطعن، هي امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، وترقد في المستشفى في حالة حرجة، مضيفة بأن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل؛ وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فِرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.