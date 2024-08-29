مَطالب بالتحقيق في الحادث.. شاهد ما فعله زورق إسباني مع قارب مغربي يحمل 4 أشخاص

وفي حديثها لوسائل الإعلام الإسبانية، قالت الشرطة إن أحدًا لم يصب بأذى في الحادث؛ مشيرة إلى أن الأربعة الذين كانوا على متن القارب الأصغر كانوا يحاولون دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، وأُلقِيَ القبض عليهم.