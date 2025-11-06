فيتنام تغلق 6 مطارات بسبب الإعصار كالمايجي

أغلقت فيتنام ستة مطارات مع اقتراب الإعصار "كالمايجي" من اليابسة في المناطق الوسطى من البلاد اليوم, مشيرة إلى أن إغلاق المطارات سيؤثر على مئات الرحلات الجوية.
وأوضح المركز الوطني للتنبؤات الهيدرولوجية الفيتنامية في بيان، أن الإعصار يتوقع أن يصل، مع ساعات الفجر الأولى من يوم غدٍ، إلى اليابسة، على طول الساحل من كوانج نجاي إلى داك لاك.
وتوقع المركز أن يرافق الإعصار هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في الأنهار والجداول الصغيرة، وانهيارات أرضية على المنحدرات، وفيضانات في المناطق المنخفضة والحضرية.