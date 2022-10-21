عُثر عليها في إيطاليا.. سعودي يشتري "الكمأة الخارقة" بـ10 آلاف يورو

وتفصيلاً، أوضح تقرير لقناة "ريا نيوز" الإيطالية أنه تم العثور على الكمأة في غير موسمها في منطقة موليز في إيطاليا في اكتشاف استثنائي، وعُثر عليها بالقرب من شجرة يزيد عمرها على 50 عامًا بكامل طبيعتها.