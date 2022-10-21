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عُثر عليها في إيطاليا.. سعودي يشتري "الكمأة الخارقة" بـ10 آلاف يورو

تزن نصف كيلو.. ووُجدت بكامل طبيعتها بجوار شجرة عمرها 50 عامًا
الكمأة التي تزن 616 جرامًا
الكمأة التي تزن 616 جرامًا
خالد علي

اشترى رجل سعودي أحد أجود وأندر الكمء في العالم؛ إذ تزن أكثر من نصف كيلوجرام، وعُثر عليها قبل أيام في إيطاليا، وتم شراؤها بمبلغ 10 آلاف يورو.

وتفصيلاً، أوضح تقرير لقناة "ريا نيوز" الإيطالية أنه تم العثور على الكمأة في غير موسمها في منطقة موليز في إيطاليا في اكتشاف استثنائي، وعُثر عليها بالقرب من شجرة يزيد عمرها على 50 عامًا بكامل طبيعتها.

وأشار التقرير إلى أن الكمأة التي أُطلق عليها الخارقة يبلغ وزنها 616 جرامًا، واشتراها شخص سعودي بـ10 آلاف يورو بسبب ندرتها وحجمها وجودتها.

ويُنتظر أن تصل الكمأة الخارقة إلى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كمأة

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