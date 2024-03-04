الاتحاد الأوروبي يُغرِم "آبل" 1.95 مليار دولار في قضية احتكار

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم (الإثنين)، على شركة آبل، غرامة مكافحة احتكار بقيمة تزيد على 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) بزعم إساءة استخدام مكانتها المهيمنة في سوق توزيع تطبيقات الاستماع للموسيقى.
وأوضحت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها قررت توقيع الغرامة على الشركة الأمريكية؛ بسبب منعها تطبيق "سبوتيفاي" السويدي ومزودي خدمات الاستماع للموسيقى الآخرين من توضيح خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين خارج متجرها الإلكتروني.
وأضافت أن القيود التي فرضتها "آبل" على مزودي الخدمات شكلت ظروفاً تجارية غير عادلة، وهي حجة جديدة إلى حد ما بالنسبة لقضية مكافحة احتكار، بعدما استندت إليها وكالة مكافحة الاحتكار في هولندا ضد صانعة "آيفون" عام 2021 في قضية أخرى، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بينت "مارجريت فيستاجر" رئيسة شؤون مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي في بيان، أن "آبل" أساءت استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات الخاص بها على مدار عقد من الزمن.
وأشارت إلى أن الشركة فعلت ذلك من خلال منع المطورين من إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة، والأرخص ثمناً المتاحة خارج متجرها، وهذا أمر غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، انتقدت "آبل" قرار المفوضية الأوروبية، وذكرت في بيان أنها سوف تلجأ إلى القضاء، وأن هذا القرار تم اتخاذه رغم عجز المفوضية عن التوصل لأي دليل قوي على تسببها في أضرار للمستهلكين، متجاهلة حقيقة كون هذه السوق على درجة عالية من التنافسية والنمو السريع.
ويأتي قرار المفوضية الأوروبية اليوم على خلفية شكوى تقدم بها تطبيق "سبوتيفاي" في عام 2019؛ بسبب تقييد وسائل الدفع خارج متجر "آبل"، بجانب رسوم المتجر البالغة 30% على المعاملات داخل التطبيق.