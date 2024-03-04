الاتحاد الأوروبي يُغرِم "آبل" 1.95 مليار دولار في قضية احتكار

في المقابل، انتقدت "آبل" قرار المفوضية الأوروبية، وذكرت في بيان أنها سوف تلجأ إلى القضاء، وأن هذا القرار تم اتخاذه رغم عجز المفوضية عن التوصل لأي دليل قوي على تسببها في أضرار للمستهلكين، متجاهلة حقيقة كون هذه السوق على درجة عالية من التنافسية والنمو السريع.