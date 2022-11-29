محطات
اصطدام سيارة بمتجر للألعاب النارية.. شاهد ما حدث بعدها في فلوريدا
اشتعلت النيران في متجر للألعاب النارية بمدينة ملبورن في ولاية فلوريدا بعد أن اصطدمت سيارة بالمبنى، أمس الإثنين، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت شرطة الطريق السريع بفلوريدا، اصطدمت سيارة دفع رباعي بالمتجر، مما أدّى إلى اشتعال الألعاب النارية داخل المتجر واندلاع حرائق في المبنى.
وقال المحققون إن سائق سيارة الدفع الرباعي عثر عليه ميتاً في مكان الحادث، وما زال المحققون يعملون لتحديد هوية السائق، علماً أن السيارة اصطدمت بسيارة تويوتا أخرى بجانب المتجر.