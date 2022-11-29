اصطدام سيارة بمتجر للألعاب النارية.. شاهد ما حدث بعدها في فلوريدا

اشتعلت النيران في متجر للألعاب النارية بمدينة ملبورن في ولاية فلوريدا بعد أن اصطدمت سيارة بالمبنى، أمس الإثنين، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.