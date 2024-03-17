كأنه الجحيم على الأرض.. شاهد ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير؛ مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص، بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية؛ في حين أدى ثورانه، في يناير، إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.