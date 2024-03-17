كأنه الجحيم على الأرض.. شاهد ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر
قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا: إن بركانًا ثار، السبت، للمرة الرابعة منذ ديسمبر، مطلقًا حممًا برتقالية اللون؛ حسب وكالة "رويترز".
وتحذّر السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة، ريكيافيك، مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.
وبثت وسائل إعلام محلية وعالمية لقطات فيديو ظهر فيها بركان بمنطقة سفارتسينجي مطلقًا الدخان والحمم البرتقالية الزاهية في الهواء، وقد انتشرت الحمم في مساحات واسعة، كأنه الجحيم على الأرض.
وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير؛ مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص، بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية؛ في حين أدى ثورانه، في يناير، إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.
ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانًا نشطًا؛ مما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا مقصدًا رئيسيًّا لسياحة البراكين، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.