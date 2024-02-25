حتى وأنت تشاهد بعينيك.. لن تصدق ما حدث لسائق الشاحنة لحظة ضرَبَها القطار

وبعد لحظة يبقى السائق في مقعده صامتًا وهو يرقب مرور القطار، ثم يلتفت خلفه فلا يجد الجزء الخلفي من الشاحنة، ويبقى لثوانٍ في مكانه كأنه يحاول فهم ما حدث، ثم يفك حزام المقعد ويتناول هاتفه.