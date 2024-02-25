حتى وأنت تشاهد بعينيك.. لن تصدق ما حدث لسائق الشاحنة لحظة ضرَبَها القطار
حتى وأنت تشاهد هذا الحادث بعينيك، لن تصدق كيف قسَم قطارٌ سريع شاحنةَ توصيل أمازون إلى نصفين؛ بينما نجا السائق الأمريكي بأعجوبة من الحادث المدمر.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث في نوفمبر 2021 على أحد الطرق بولاية ويسكونسن الأمريكية ولم يُنشر الفيديو إلا منذ أيام.
وحسب الصحيفة، فقد وقع الحادث حين كان ألكسندر إيفانز (30 عامًا)، السائق بشركة "أمازون"، يقود شاحنة توصيل بضائع على طريق سريع خارج مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن.
ويبدأ الفيديو بـ"إيفانز" وهو يقود الشاحنة بينما كانت عيناه على الطريق أمامه وهو يستدير عند المنعطف وينظر في كلا الاتجاهين.
وعندما يقترب من نهاية المنعطف، يرتبك السائق، ونتفاجأ بقطار يصطدم بوسط الشاحنة، ويهتز السائق بشدة؛ بينما تنفتح وسادة هوائية أمام مقعده.
وبعد لحظة يبقى السائق في مقعده صامتًا وهو يرقب مرور القطار، ثم يلتفت خلفه فلا يجد الجزء الخلفي من الشاحنة، ويبقى لثوانٍ في مكانه كأنه يحاول فهم ما حدث، ثم يفك حزام المقعد ويتناول هاتفه.
وحسب الصحيفة، فقد أزال القطار الجزء الخلفي من السيارة بالكامل، ولم يتبقَّ سوى المقعدين الأماميين و"إيفانز" في الشاحنة.
وفي الجزء الثاني من الفيديو، تظهر الشاحنة وهي متوجهة نحو معبر السكك الحديدية، وفي لحظة عبورها يضربها القطار فيقسمها نصفين.
وعقب الاصطدام، تم نقل "إيفانز" إلى المستشفى حيث أصيب بجروح طفيفة وألم.
ونقل موقع "أخبار ويسن 12" عن إيفانز قوله: إنه أصم في أذنه اليسرى، ولم يسمع صوت بوق القطار في البداية، ولا توجد إشارات أو تحذيرات أو أضواء لتنبيه القادم بوجود قطار.
وأضاف "إيفانز"، أنه في لحظة تواجده على المعبر؛ سمع صافرة طويلة صادرة عن بوق القطار، فضغط على دواسة السرعة محاولًا الابتعاد عن سكة القطار".
وعن نجاته، قال "إيفانز": حقيقة لا أدري كيف حدث ذلك، إنه زوج وأب لفتاتين صغيرتين، والحادث وقع في يوم ميلاده الثلاثين.