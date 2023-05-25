أفيال تُغِير على قرية في الكاميرون ومحاولات لجذبها إلى حديقة وطنية

وقال جان نيميج، مسؤول الغابات والحياة البرية: أغارت 4 أفيال هذا الأسبوع على مدينة "مروا" عاصمة منطقة الشمال الأقصى، وكانت الأفيال قد دهست طفلًا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك.. وتتحرك الأفيال بحثًا عن المياه بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة.