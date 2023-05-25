أفيال تُغِير على قرية في الكاميرون ومحاولات لجذبها إلى حديقة وطنية
ذكر مسؤولو الحياة البرية في شمال الكاميرون، أنهم يكافحون قطيع أفيال يجوب عاصمة إقليمية بالمنطقة هذا الأسبوع، بعدما ألحق أضرارًا بقرىً محيطة وقتل شخصين على الأقل.
وقال الاتحاد الدولي لصون الطبيعة: الكاميرون تحوي ما يُقَدّر بنحو 6830 فيلًا؛ مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات المهددة بالانقراض المتبقية في إفريقيا.
وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفعت وتيرة جهود الحفاظ على الأفيال بسبب أعدادها في السنوات الماضية؛ إذ فقدت موائلها لصالح إنشاء مزارع وقرى؛ وهو ما يتسبب في جعلها تتجول أحيانًا داخل التجمعات البشرية لتتلف المحاصيل وتُلحق أضرارًا بالمنازل وتهاجم البشر في بعض الأحيان.
وقال جان نيميج، مسؤول الغابات والحياة البرية: أغارت 4 أفيال هذا الأسبوع على مدينة "مروا" عاصمة منطقة الشمال الأقصى، وكانت الأفيال قد دهست طفلًا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك.. وتتحرك الأفيال بحثًا عن المياه بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة.
وأضاف: تم رصد القطيع لأول مرة بالقرب من الحدود مع تشاد، وفِرَق الخيالة تحاول جذبهم إلى حديقة وطنية على بُعد 120 كيلومترًا من مدينة "مروا".