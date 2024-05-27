بين الرضا والطموح والعلاقة بالآخرين.. خبراء يقدمون "وصفة السعادة" للبشر

يتوق البشر بطبيعتهم إلى تحقيق السعادة، لكن ما هو تعريفها؟ وما هي الحالة التي يمكن وصفها لتحديد ما إذا كان شخص ما يمرُّ بهذه الحالة؟ وما هي أفضل الطرق لتحقيق السعادة؟ وهل وُلدنا بمستوى محدد من السعادة؟ دكتور سانجاي غوبتا، جراح الأعصاب الممارس كبير المراسلين الطبيين في شبكة "سي إن إن"، حاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال الحديث عن تجربته الشخصية، وتوجيه السؤال لمختصين في علم النفس.