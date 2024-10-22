تسبب في غليان مياه المحيطات.. اكتشاف آثار نيزك عملاق ضرب الأرض قبل 3 مليارات سنة

وقالت "درابون" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لم يكن قد تشكل أي شكل معقد من أشكال الحياة بعد، واقتصر وجود الحياة على الكائنات وحيدة الخلية مثل البكتيريا والعتائق. ربما احتوت المحيطات على بعض الحياة، ولكن ليس بقدر ما هو موجود اليوم جزئياً بسبب نقص المغذيات. يصف بعض الأشخاص محيطات الأركي حتى بأنها 'صحارى بيولوجية'. كانت الأرض في ذلك الوقت عالماً مائياً مع وجود عدد قليل من الجزر البارزة. كان منظراً غريباً، حيث كانت المحيطات خضراء اللون على الأرجح بسبب مياهها العميقة الغنية بالحديد".