الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025

فاز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025، تقديرًا لما وصفته الأكاديمية السويدية بـ"أعماله الآسرة التي تُعيد، في خضم رعب نهاية العالم، تأكيد قوة الفن".
ويُعد كراسناهوركاي من أبرز الأدباء الأوروبيين المعاصرين، وقد عُرف بأسلوبه السردي الكثيف ولغته الفلسفية التي تتناول قضايا الإنسان في مواجهة الفوضى والخراب، حيث تجمع أعماله بين العمق الفكري والتأمل الوجودي في مصير العالم الحديث.
ويأتي هذا الفوز بعد منح الجائزة العام الماضي للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ، وفي عام 2023 للكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه، وفي عام 2022 للكاتبة الفرنسية آني إرنو.
وتُعد جائزة الأدب رابع الجوائز التي تُعلن سنويًا بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء، بينما سيتم غدًا الجمعة الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في العاصمة أوسلو، على أن تُختتم فعاليات الأسبوع يوم الاثنين المقبل بمنح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.