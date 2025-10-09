الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025

وتُعد جائزة الأدب رابع الجوائز التي تُعلن سنويًا بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء، بينما سيتم غدًا الجمعة الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في العاصمة أوسلو، على أن تُختتم فعاليات الأسبوع يوم الاثنين المقبل بمنح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.