بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحيتين في ماليزيا ومصرع جميع ركابهما

وقالت البحرية الماليزية، الثلاثاء: إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية في ماليزيا؛ وفق ما ذكرته وكالتا "رويترز" و"فرانس برس".