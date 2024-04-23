بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحيتين في ماليزيا ومصرع جميع ركابهما
كشفت لقطات فيديو لحظة اصطدام وسقوط مروحيتين في ماليزيا ومصرع جميع ركابهما، اليوم الثلاثاء؛ حسب وكالة "فرانس برس".
وقالت البحرية الماليزية، الثلاثاء: إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية في ماليزيا؛ وفق ما ذكرته وكالتا "رويترز" و"فرانس برس".
وأكدت البحرية الماليزية في بيان أن "جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرة المشاركة في الحادث الذي وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح الثلاثاء".
وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ، سهيمي محمد سهيل: "ارتطمت المروحيتان ببعضها خلال تحليق تدريبي، وأكدت الفِرَق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".
وتم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث، وتم إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم؛ وفق ما ذكرته البحرية الماليزية في البيان.
وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادًا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو؛ حسب "فرانس برس".
وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخلفي لمروحية أخرى؛ مما تسبب في خروجهما عن السيطرة وسقوطهما، إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر في الفيديو.
وسُمعت أصوات شهود عيان في المكان وهم يرددون "الله، الله، الله".