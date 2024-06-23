حرارة قد تتجاوز الـ50 درجة.. إرشادات حكومية عراقية استعدادًا لموجات الحر

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد: إن موجات الحرارة المرتفعة قد "تؤثّر سلبًا على صلاحية الموادّ الغذائية والمشروبات، وخصوصًا الطازجة أو المخزونة منها، وما يصاحبها من تأثيرات على صحة الإنسان عند تناولها".