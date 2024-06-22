إسرائيلي يحقّق في جرائم حرب بدولة أخرى!.. شاهد ما فعله كوميدي بريطاني حين اكتشف وجوده بين الجمهور

انفجر الفنان الكوميدي البريطاني "باتريك سبايسر" بالضحك، أثناء عرض "ستاند أب كوميدي"، وذلك حينما اكتشف بين الجمهور وجود شخص إسرائيلي يعمل محقّقًا في جرائم حرب بدولة أخرى.
والفيديو الذي نشرته صفحة "TRT" التركية على منصة "يوتيوب"، هو جزء من عرض كوميديا "ستاند أب" يدور حول المهنة التي تفضلها الفتاة حين تقرر الزواج.
ويسأل الكوميدي "سبايسر" واحدًا من الجمهور: "وأنت ماذا تفعل يا رجل؟" فيرد الرجل: أنه يعمل محققًا بجرائم الحرب في أوكرانيا، وعندما سأله "سبايسر": من أين أنت؟ ردّ الرجل قائلًا: "من إسرائيل"، وهنا انفجر الجمهور والممثل الكوميدي بالضحك.
وعلّق "سبايسر" قائلًا: يا إلهي، من كل الأماكن التي يمكن أن تقولها! أنت محقق في جرائم الحرب من إسرائيل، وتحقّق في جرائم الحرب في أوكرانيا!
وأضاف "سبايسر" قائلًا: أعتقد أن الاتصال "المشكلة" قادمة من داخل المنزل "داخل إسرائيل نفسها" لينفجر الجميع بالضحك.
جدير بالذكر أن كوميديا "ستاند أب - Stand Up" أو الكوميديا الارتجالية، هو عرض يؤديه الفنان الكوميدي على المسرح مباشرة أمام الجمهور؛ حيث يتحدّث في مواضيع ومواقف مختلفة بصورة ساخرة ومضحكة، وعادة يتفاعل المؤدّي مع جمهوره ويشركهم في أدائه.