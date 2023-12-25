روسيا تعلن سيطرتها على حريق شبّ في سفينة شحن تعمل بالطاقة النووية

أعلنت السلطات في روسيا، اليوم، سيطرتها على حريق نشب في سفينة شحن كاسحة للجليد تعمل بالطاقة النووية، وترجع إلى الحقبة السوفيتية.
وذكرت الشركة الحكومية، التي تشغل السفينة أنه لم تقع إصابات، كما لا يوجد تهديد لأمن المفاعل. وفق "سكاي نيوز عربية".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية: إن الحريق اندلع الأحد، في إحدى قمرات السفينة سوفيتية الصنع "سيفموربوت"، الراسية حاليًا في مدينة مورمانسك شمالي روسيا.
ولفتت الوزارة إلى أن الحريق امتد في ذروته على مساحة 30 مترًا مربعًا، وأخمد من دون وقوع إصابات.
وقالت شركة "أتومفلوت" المالكة للسفينة في بيان: "أخمد الحريق سريعًا. لا توجد إصابات"، مؤكدة أنه لم يكن هناك تهديد لأنظمة الدعم الأساسية أو لمحطة المفاعل.
وتدير الشركة الأسطول الروسي من كاسحات الجليد النووية، وهي وحدة تابعة لمؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية.
وتشترك منطقة مورمانسك، شمال غربي روسيا في الحدود مع فنلندا والنرويج، وكذلك مع بحر بارنتس والبحر الأبيض.
وقالت "روساتوم": إن السفينة التي دخلت الخدمة عام 1988م، وخضعت لتطوير موسع قبل عِقْد، هي سفينة الشحن الروسية الوحيدة الكاسحة للجليد التي تعمل بالطاقة النووية.