سرقة فيلا محمد صلاح في مصر.. البحث ما زال جاريًا عن الجناة

بدأت الواقعة ببلاغ من ابن خال محمد صلاح يفيد بأنه أثناء مروره على الفيلا وجد أن إحدى النوافذ بها مفتوحة، فشكّ في الأمر، وأحضر مفاتيح الفيلا، ودخلها ليجد أن هناك بعثرة في محتويات الفيلا، وسرقة بعض الأشياء من إحدى الحجرات من بينها أجهزة الريسيفر الخاصة بأجهزة التلفاز في الفيلا.