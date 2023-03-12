سرقة فيلا محمد صلاح في مصر.. البحث ما زال جاريًا عن الجناة

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح شرقي القاهرة لواقعة سرقة.
وتلقّت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغًا بتعرّض فيلا محمد صلاح للسرقة.
وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء بينها ريسيفرات تلفزيون.
ووفق صحيفة "المصري اليوم" يناقش رجال المباحث شهود العيان، ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها حاليًا للكشف عن ملابسات السرقة ومعرفة المفقودات من فيلا اللاعب بعدما تم الإبلاغ عن سرقتها.
بدأت الواقعة ببلاغ من ابن خال محمد صلاح يفيد بأنه أثناء مروره على الفيلا وجد أن إحدى النوافذ بها مفتوحة، فشكّ في الأمر، وأحضر مفاتيح الفيلا، ودخلها ليجد أن هناك بعثرة في محتويات الفيلا، وسرقة بعض الأشياء من إحدى الحجرات من بينها أجهزة الريسيفر الخاصة بأجهزة التلفاز في الفيلا.