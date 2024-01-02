استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب حرب غزة واتهامات بسرقات أدبية في أبحاثها

وبعد جلسة استماع عاصفة شغلت الرأي العام الأمريكي لثلاثة من أهم قادة الجامعات الأمريكية حول معادات السامية والاحتجاجات في الحرم الجامعي حول الحرب الإسرائيلية على غزة، استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماجيل، الشهر الماضي طواعية من منصبها بعد أن واجهت انتقادات حادة عقب جلسة استماع للجنة التعليم بمجلس النواب هذا الأسبوع.