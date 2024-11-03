ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في إسبانيا إلى 213 واستمرار عمليات البحث عن المفقودين

وتعتبر منطقة فالنسيا من أكثر المناطق تضرراً على ساحل البحر المتوسط، حيث أبلغت خدمات الطوارئ عن استمرار الظروف الجوية السيئة. وقد تم تفعيل حالة إنذار برتقالية، وهي ثاني أعلى مستوى، في أجزاء من فالنسيا بما في ذلك إقليم كاستيلون، مع توقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.